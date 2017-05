Le mercato commencera fin du mois et le Real Madrid annoncera ce mardi, sa toute première recrue pour la saison prochaine : Vinicius Junior. Selon le quotidien AS, un accord aurait été trouvé entre le club merengue et Flamengo pour le jeune attaquant de 16 ans, au montant de 45 millions d’euros.

Vendredi dernier, le président du club brésilien avait assuré que son joueur n’était pas seulement proche du Real Madrid, mais qu’il était là bas.