Real : Le soutien de Cristiano aux enfants syriens

Très touché par la situation en Syrie et notamment les enfants victimes de ces affrontements, Cristiano Ronaldo a adressé un message aux Syriens coincés à Alep par le biais d’une vidéo sur son compte Twitter :

“Bonjour, ce message est pour les enfants de Syrie. Nous savons que vous souffrez beaucoup. Je suis un joueur célèbre, mais vous êtes de vrais héros. Ne perdez pas espoir. Le monde est avec vous. Nous tenons à vous, je suis avec vous.” Selon l’agence AP, l’attaquant du Real Madrid ne s’est pas contenté d’une simple vidéo, il a agit en donnant de l’argent pour aider les services d’urgence à Alep et l’association Save the Children.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 décembre 2016