Real : Le PSG pense à Gareth Bale

Si Karim Benzema est intouchable, Gareth Bale lui, non. Selon AS, le PSG penserait à recruter l’attaquant gallois du Real Madrid. Le joueur a accumulé de nombreuses blessures, qui l’ont empêché d’être aligné sur la pelouse aux côtés de Cristiano et Benzema.

Le joueur aurait une préférence pour Manchester United où le coach José Mourinho, l’apprécie fortement. Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain, avancerait rapidement sur le dossier de l’attaquant madrilène. Le nouveau directeur sportif du club français Antonio Henrique ne néglige aucune grosse piste pour renforcer son attaque pour la saison prochaine. Reste à attirer le Gallois qui semble plus proche d’un retour en Premier League.