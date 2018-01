Real : Le prix de Hazard est fixé

Les mots du père d’Eden Hazard ont mentionné directement l’intérêt de son fils pour le Real Madrid, alors que le joueur n’a pas encore été prolongé à Chelsea.

Selon The Sun, Madrid prépare une offre pour l’international belge et proposerait un montant de 135 millions d’euros. Zidane est intéressé par Hazard depuis un long moment. Sous contrat jusqu’en 2020 avec le club londonien, le joueur est en attente de prolongation et pourrait être le footballeur le mieux payé de la Premier League. Mais reste à savoir si les Blues seront prêts à accepter le départ d’Eden puisque ces derniers souhaitent sortir le grand jeu afin de le conserver.