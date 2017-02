Real : Le prix d’Asensio est fixé

Le Real Madrid a fixé un prix pour son attaquant Marco Asensio qui intéresse de nombreuses équipes de Premier League, selon Marca. Manchester United est l’un des clubs les plus intéressés par le jeune joueur espagnol.

Les madrilènes ont fixé le prix d’Asensio a 44 millions d’euros. Un montant relativement haut et à la hauteur de ses performances, après que Zinedine Zidane lui ait permis d’obtenir sa chance à plusieurs reprises. Le mallorquin est lié avec la casa blanca jusqu’en 2022 et avait prolongé récemment pour deux années supplémentaires. Prêté à l’Espanyol la saison passée, l’attaquant espagnol s’est énormément amélioré et pourrait être enrôlé par un grand club anglais, à seulement 21 ans.