Real : Le pique de Carvajal à l’arbitre

Dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé 3-1 au Camp Nou, pour le compte de la Supercoupe d’Espagne aller, face au FC Barcelone. Lors de ce Clasico tant attendu, l’arbitrage a créé polémique et a été au coeur des débats en cause de deux actions litigieuses: Un penalty obtenu suite à une simulation de Suarez, et l’expulsion de Cristiano Ronaldo après son deuxième carton jaune.

Une décision très contestée, notamment par les joueurs. Après le sublime bijou d’Asensio dans les arrêts de jeu, Dani Carvajal a crié à l’arbitre principal : “Allez-y, donnez leur un autre penalty”. Ambiance.