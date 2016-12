Real : Le nouveau tatouage de Ramos

Le Real Madrid a atterri dimanche soir heure française à Tokyo en vue de disputer le Mondial des Clubs. Sergio Ramos est devenu le footballeur à la mode dans la capitale espagnole puisque le défenseur central marque toujours à la minute 90 +.

Los números que han marcado mi vida tatuados del color más puro. ¿Adivináis qué significan?/ The numbers of my life in the purest colour. Guess what they mean? ❓❔❓❔ Une photo publiée par Sergio Ramos (@sr4oficial) le 11 Déc. 2016 à 12h45 PST

Les numéros qui ont marqué ma vie tatoués dans la couleur la plus pure. Devenez ce qu’ils signifient ?”, a écrit en légende commentaire de la photo postée sur Instagram. On peut voir les nombres: 35, le 90+, le 32 et le 19 gravés sur les phalanges du footballeur en rouge sang. Les followers du madrilènes ont tenté tant bien que mal de résoudre l’énigme“35 et 32 les numéros avec lesquels tu as commencé à Séville, 19 l’âge auquel tu as débuté en sélection, et 90+ les buts que tu as l’habitude d’inscrire”.