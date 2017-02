Real : Le joueur le plus rapide du monde est …

Selon une étude réalisée par le club Pachuca de Mexico, l’attaquant du Real Madrid Gareth Bale, a atteint les 36,9km/h et a été classé en tant que joueur le plus rapide du monde. L’international gallois est suivi dans le classement par le colombien Orlando Berrio qui évolue au Flamengo (36km/h). A cette vitesse, Bale est quasiment au même niveau que les plus grands athlètes de l’histoire, dont le jamaïcain Usain Bolt et l’a démontré plusieurs fois sur le terrain.

Classement des joueurs les plus rapides du monde: