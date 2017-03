Real : Le joueur demandé par Cristiano à Florentino Perez

Cristiano Ronaldo a non seulement son mot à dire et beaucoup d’influence au Real Madrid. L’international portugais aurait demandé une recrue à Florentino Perez pour la saison prochaine : André Silva. Le jeune attaquant du FC Porto réalise une belle saison avec 15 buts et cinq passes décisives, en seulement 24 matchs de championnat, ainsi que cinq buts et deux passe décisives en neuf rencontres de Ligue des Champions.

Son arrivée dépendra du départ de Karim Benzema qui a beaucoup été critiqué cette saison, selon Marca. Selon le même média, le prix à débourser par le Real Madrid pour la jeune pépite de 21 ans serait aux alentours des 60 millions d’euros.