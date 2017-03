Real : Le groupe au complet avant la réception d’Alavés

Zinedine Zidane a compté ce vendredi sur toute l’équipe, après le retour des internationaux de la trêve internationale. Les 16 convoqués avec leurs pays se sont entraînés avec le groupe à Valdebebas, en prévision de la rencontre de championnat qui se disputera dimanche contre le Deportivo Alavés.

Sergio Ramos, Casemiro, Marcelo, Kovacic, Asensio, Morate et Bale se sont entraînés normalement tandis que Carvajal a travaillé à l’intérieur du gymnase. Cristiano Ronaldo et Pepe quant à eux ont eu un jour de libre alors que James et Keylor Navas fraîchement rentrés d’Amérique Latine ont finalement rejoins le groupe. Concernant Casemiro, le milieu brésilien est suspendu après avoir écopé d’un cinquième carton jaune contre l’Athletic Bilbao à San Mamés deux semaines plus tôt. Plusieurs rotations auront lieu dimanche dont Casilla qui pourrait être titulaire au poste de gardien de but.