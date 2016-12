Real : Le domicile de Varane cambriolé

Le défenseur Raphaël Varane a été cambriolé quelques heures avant la rencontre de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-2). Si le Real Madrid a passé une mauvaise soirée, ne réussissant pas s’emparer de la première place du Groupe F, l’internationale français s’est fait cambriolé.

Selon El Mundo, sa résidence à El Encinas de los Reyes dans la capitale espagnole a été saccagée. Au total, plus de 70 000 euros de bijoux, accessoires, vêtements et autres ont disparu. De plus, selon la même source espagnole, le défenseur central aurait oublié de brancher le système d’alarme avant de quitter son domicile.