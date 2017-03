Real : Le département juridique du club étudie les déclarations de Piqué

Les déclarations de Piqué mardi soir à propos du Real Madrid ont fait grand bruit et n’ont pas plus du tout à l’entité merengue. Si le défenseur a lancé les hostilités, le Clasico est désormais lancé, à seulement un mois du match retour en championnat à Santiago Bernabéu. “Je n’aime pas les valeurs transmises par le Real Madrid”, avait déclaré le défenseur espagnol après la victoire contre la France (0-2).

Plus poussé, Piqué a également fusillé le Real Madrid sur le traitement des affaires juridiques de Messi et Neymar comparés à celles de Cristiano Ronaldo qui aurait bénéficié d’un traitement de faveur et d’un avocat qui travaillerait pour le club merengue puisque cette dernière est souvent présente en présidentielle lors des matchs. Selon Marca, les déclarations du Catalan vont être étudiées par le service juridique du Real et ce dernier évaluera s’il faut agir ou non pour défendre les intérêts du club.

A noter que Piqué avait été sanctionné d’une amende dernièrement après ses lourdes critiques envers l’arbitrage en Copa del Rey et en Liga contre Villarreal.