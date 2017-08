Real : Le club veut fixer la clause d’Asensio à 500M€

Marco Asensio ne cesse d’enchaîner les bonnes prestations et d’inscrire de sublimes buts. L’attaquant espagnol suscite l’intérêt des plus grands clubs européens. Selon AS, le président du Real Madrid Florentino Perez, a décidé de blinder le contrat du joueur afin d’assurer sa continuité au club, lui qui avait prolongé jusqu’en 222 avec une clause de 350 millions d’euros.

Le dirigeant souhaite ainsi l’augmenter. Il veut situer Marco, au même niveau que les autres stars telles que Kroos, Modric..et fixer sa nouvelle clause à 500 millions d’euros ! Mais ce ne sera pas le seul changement, le salaire de l’attaquant merengue passera de 3,5 à 4,5 millions, avec une prolongation d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2023.