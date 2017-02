Real : Le club proteste à LaLiga concernant le traitement de la réalisation TV

Colère du Real Madrid ! Le club merengue s’est récemment plaint du traitement de la télévision après la rencontre Villarreal – Real Madrid.

Selon la chaîne espagnole La Sexta, la direction madrilène a jugé que la réalisation télé des matchs porterait préjudice au club et portera plainte pour ce motif. Les faits reprochés? Une image du départ de l’action du but de Bakambu qui devait être selon les madrilènes, être annulé pour position de hors-jeu et qui n’a pas été retransmise. Le match face à Villarreal ne serait pas l’unique visé par la plainte puisque le dernier Clasico disputé au Camp Nou en décembre dernier serait aussi concerné.