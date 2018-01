Real : Le club est en contact avec l’entourage d’Hazard

Eden Hazard pourrait être proche de signer au Real Madrid. Selon la Radio Montecarlo, le club merengue a maintenu des contacts avec l’entourage du joueur belge. Le média français a annoncé également qu’Hazard n’a pas accepté les deux offres de prolongations que Chelsea lui avait offert lors des derniers mois.

Depuis l’été dernier déjà, le Real Madrid tente de recruter l’international belge qui est l’un des joueurs que Zidane préfère le plus et qu’il a recommandé au club. Une arrivée plus proche que jamais selon les médias espagnols.