Real : Le club cible deux latéraux

Fabio Coentrão n’a plus vraiment sa place au Real Madrid sur le côté gauche et cela s’est remarqué depuis ces derniers mois. L’international portugais n’a disputé qu’un seul match cette saison, sous les ordres de Zinedine Zidane.

Si Marcelo dispute intégralement les rencontres au poste de latéral gauche, le club merengue doit lui trouver un remplaçant naturel et un successeur pour assurer la continuité. Selon le quotidien Marca, deux noms ont été inscrits sur la liste pour le mercato estival: Yuri (Real Sociedad) et Aaron (Espanyol). Le même média informe que les deux footballeurs ne sont pas insensibles à l’appel du géant madrilène. A seulement 19 ans, le latéral de l’Espanyol Barcelone est l’une des révélations de La Liga. Le club catalan a même anticipé, en prolongeant le contrat du jeune joueur récemment jusqu’en 2022, avec une clause fixée à hauteur de 30 millions d’euros. Yuri quant à lui, est lié avec le club basque jusqu’en 2020 avec une clause du même montant et avec l’intérêt de Manchester City.