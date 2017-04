Real : Le beau geste d’Isco lors de sa célébration

Le Real Madrid s’est imposé 3-2 dimanche soir contre le Sporting Gijon marquée par un doublé d’Isco. Après une belle prestation réalisée par le milieu de terrain espagnol, ce dernier a suscité de nombreuses interrogations suite à une de ses célébrations.

Le joueur a répondu après la rencontre et a donné des explications sur le geste qu’il a fait sur le premier but. Le week-dernier, Isco avait rencontré des fans en dédicaces dont une fillette accompagnée de ses deux parents sourds. Durant cette rencontre, le milieu de terrain espagnol a appris à dire “Je t’aime”, en langage des signes et a tenu à rendre un petit hommage à ses fans après avoir inscrit son somptueux but.

This child’s parents are deaf, so she asked Isco to celebrate with this hand sign which means “I love you” if he scored against Gijon 😭❤️❤️ pic.twitter.com/lywrkBnAXS

— Leöna (@iSupportRMadrid) 15 avril 2017