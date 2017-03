Real : La super offre de prolongation pour Isco

Le Real Madrid ne compte décidément pas lâcher l’affaire pour la prolongation de son joueur Isco. Le milieu de terrain espagnol s’est vu offert un contrat de six ans par le club merengue jusqu’en 2024 (actuellement lié jusqu’en 2018), et une augmentation de salaire qui passerait à six millions d’euros par an selon Marca.

Vendredi dernier, après la large victoire face à Israël pour le compte des matchs qualificatifs du Mondial(4-1), Isco a écarté devant la presse toutes les rumeurs qui l’envoyaient au Barça cet été : “Nous sommes au courant de tout ce qui se dit dans la presse, avait-il déclaré. Quand il y a moins de matches de football, certaines personnes se sentent obligé d’inventer des histoires.”