Real : La prolongation d’Isco entre les mains de Zidane

Le futur d’Isco demeure toujours incertain au Real Madrid la saison prochaine. Le club merengue a offert dernièrement au milieu de terrain espagnol une prolongation de six ans avec un salaire de six millions d’euros par an selon Marca. Cependant, le joueur n’a toujours pas donné sa décision finale.

Le sort de l’international espagnol est désormais entre les mains de Zidane. En effet, Isco a donné une condition, celle de pouvoir disposer d’un temps de jeu plus élevé et de ne pas rester sur le banc, surtout lors des matchs décisifs. La confiance du technicien français lui permettra de se sentir plus important et pourrait le convaincre de poursuivre dans la capitale espagnole.