Real : La liste des convoqués, sans Varane ni James

Zinedine Zidane a donné la liste des 19 joueurs qui voyageront à Vigo afin d’affronter le Celta Vigo pour le compte des quarts de finale de Copa del Rey, mercredi.

Les nouveautés qui y figurent sont Achraf et le retour de Coentrao. L’hispano-marocain pourrait débuter son premier match officiel sous les couleurs du Real Madrid. Si les merengues ont eu beaucoup de blessés ces derniers jours, il faut ajouter celle de Raphaël Varane non convoqué pour précaution mercredi prochain. Danilo et Cristiano Ronaldo qui étaient incertain se sont entraînés ce matin et devraient être prêts pour la rencontre à Balaidos..

James Rodriguez a quant à lui rechuté à la dernière minute, après avoir récupéré de sa blessure au mollet.

La liste: Navas, Casilla ,Yáñez, Ramos, Nacho, Coentrão, Danilo,Achraf, Kroos, Casemiro, Kovacic, Asensio, Isco,Enzo, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano, Morata.