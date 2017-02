Real : La liste des convoqués, Gareth Bale écarté contre Naples

Gareth Bale voulait effectuer son retour mercredi contre Naples, pour le compte des huitièmes de finales aller de Ligue des Champions. Quatre mois après sa longue blessure au genou contractée en novembre dernier, Zinedine Zidane a préféré jouer la carte de la prudence en convoquant 19 joueurs et en écartant l’international gallois. Asensio, Mariano, Coentrao et Danilo ne sont pas convoqués non plus, blessés. Touché à Osasuna le week-end dernier, Cristiano Ronaldo ne s’était pas entraîné en début de semaine mais est prêt à être titulaire pour le retour de la C1.

“C’est la première semaine qu’il s’entraîne avec l’équipe et il va bien. Il récupère et c’est le plus important”, a confié le technicien français en conférence de presse. La BBC sera probablement de retour samedi prochain en Liga à Santiago Bernabéu contre l’Espanyol Barcelone.

Les convoqués: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez,Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo,Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric,Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Morata.