Real : Keylor Navas forfait face à Getafe

Blessé en sélection, le portier du Costa Rica ne sera pas apte à jouer contre Getafe le week-end prochain.

La liste des blessés s’allonge au Real Madrid avec Dani Carvajal, Mateo Kovacic et Gareth Bale. Revenu dans la capitale espagnole, le gardien de but madrilène souffre d’une blessure à la cuisse droite, contractée face au Honduras. Ainsi, Keylor Navas sera forfait contre Getafe, pour le compte de la huitième journée de Liga. Ce dernier pourrait manquer également manquer le match de Ligue des Champions face à Tottenham et laissera sa place ainsi à Kiko Casilla.