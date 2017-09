Real : Keylor Navas et Modric, les grands absents

La trêve internationale est achevée et tous les internationaux ont pu rejoindre leurs clubs respectifs. Du côté de Madrid, Zidane a dévoila la liste des joueurs convoqué pour le match de samedi à 13 heures à Santiago Bernabeu contre Levante

Keylor Navas et Modric n’y figurent pas après avoir disputés les trois matchs avec leur sélection et ont été mis au repos. Varane n’est toujours pas prêt après s’être entraîné vendredi avec le groupe alors qu’Achraf et Mayoral sont absent pour décision technique. Quant à Cristiano Ronaldo, l’international portugais continue de purger sa sanction.

La liste des convoqués:

Casilla, Luca Carvajal, Vallejo, Ramos, Nacho, Marcelo , Theo, Kroos, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic y Ceballos,Benzema, Bale et Lucas Vázquez.