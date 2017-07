Real : James Rodriguez en route vers le Bayern

James Rodrigue est de plus en plus proche d’un départ, et cela ne devrait tarder. Son coach Zinedine Zidane ne compte plus sur le milieu de terrain. Avec l’arrivée de Marcos Llorente et celle de Ceballos, l’international colombien n’a plus du tout sa place au sein du Real Madrid.

Selon Marca, le joueur merengue aurait reçu des offres en provenance de Chelsea et du Bayern Munich récemment. Cependant, le club ne compte pas solder le joueur et baisser son prix, qui est fixé à 75 millions d’euros. Du côté de l’Allemagne, Ancelotti a besoin de renforcer son effectif, alors quelle dernier l’avait recruté lors de son meilleur niveau, lorsqu’il évoluait à Santiago Bernabéu. Les négociations sont toujours en cours.