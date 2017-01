Real : James “Je reste à Madrid”

Auteur d’un grand match mercredi soir face à Séville pour le compte des huitièmes de finale de Copa del Rey, James Rodriguez à réalisé son meilleur match de la saison.

Si l’international colombien était proche d’un départ cet hiver après ses déclarations lors de la Coupe du Monde des Clubs en manque de minutes, le milieu de terrain a pu mettre fin aux spéculations après avoir inscrit un doublé. “Nous voulons tous jouer dans cette équipe, et nous passons tous par des mauvais moments. Mais maintenant, je commence une nouvelle année. Je reste, je reste au Real Madrid”, a déclaré James Rodriguez après la rencontre.

“Je veux surement jouer bien quand j’en ai l’opportunité, je peux faire des bonnes choses comme aujourd’hui et aider avec des buts. Nous avons bien joué malgré les absences, et c’est le plus important. C’est un bon résultat. Cependant rien n’est encore gagné, il reste le match retour à Séville qui devra se jouer avec beaucoup de concentration et d’intensité”.