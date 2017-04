Real : Isco prolongera jusqu’en 2022

Les doutes peuvent enfin être dissipés. Le joueur du Real Madrid Isco, prolongera cet été pour cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2022, selon Marca.

Une réunion a eu lieu la semaine passée entre le club merengue, le milieu de terrain espagnol et son père et représentant Paco Alarcon, pour discuter de l’avenir de son fils. De ce fait, un accord aurait été trouvé et le salaire du jeune joueur augmentera et gagnera plus de six millions d’euros par an, et deviendra le cinquième joueur le mieux payé derrière Cristiano Ronaldo, Bale, Ramos, Kroos, Modric et Benzema. Le joueur avait annoncé mardi dernier après la victoire contre le Bayern Munich en Ligue des Champions qu’il était “très proche”, d’une prolongation. Une information qui soulage les supporters madrilènes qu’ils considèrent comme le chouchou du Santiago Bernabéu.