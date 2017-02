Real : Isco laisse planer le doute sur son avenir

Isco a réalisé un grand match, titulaire face à l’Espanyol samedi après-midi pour le compte de la 12ème journée de Liga, délivrant notamment une passe décisive à Morata (2-0). Le milieu de terrain merengue qui a toujours l’offre de prolongation du Real Madrid sur la table, ne s’est toujours pas manifesté à ce propos et demande à jouer beaucoup plus.

“Je suis tranquille, ce qui me préoccupe c’est d’avoir plus de minutes. La carrière d’un footballeur est petite. Je suis très heureux ici. De là, à la fin de saison nous prendrons une décision sur mon futur qui est en jeu”, a déclaré l’international espagnol à BeIN Sports. Le joueur voulait être titulaire indiscutable, chose qu’il n’a jamais pu lors de ces trois dernières saisons et demi au club.