Real : Isco et James toujours forfaits contre Séville

Le Real Madrid se déplacera à nouveau à Sanchez Pizjuan pour affronter le FC Séville, mais cette fois-ci en championnat, après avoir éliminé les Andalous jeudi dernier.

Isco et James n’ont toujours pas récupéré de leur blessure et sont forfaits pour le match de dimanche. Les deux joueurs madrilènes se sont entraînés en marge du groupe et tout indique qu’ils seront pas du voyage à Séville. En plus des milieu de terrain, Bale, Pepe et Coentrao sont eux toujours blessés.