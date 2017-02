Real : Isco aurait refusé de prolonger

Selon le programme espagnol Jugones, Isco aurait refusé de prolonger son contrat au Real Madrid il y a deux mois. Le milieu de terrain aurait ainsi décidé d’écouter les offres afin d’étudier une possible sortie l’été prochain : “Isco ne veut pas négocier avec le Real Madrid et veut partir le 30 juin”, a informé le média espagnol.

Ces dernières années, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire indiscutable et ne trouve pas de temps de jeu considérable à la casa blanca avec des saisons assez irrégulières. La non prolongation de l’ancien joueur de malaga ainsi que son attitude ne plaisent pas au club de la capitale espagnole qui pourrait réaliser une plus-value dès l’été prochain avec une possible vente.

En novembre, El Larguero de la Cadena SER avait informé que la direction merengue avait entamé des négociations pour prolonger le contrat d’Isco mais ce dernier demandait des minutes supplémentaires, d’où son refus.