Real : Gareth Bale proche du départ

Le Real Madrid pousse Gareth Bale vers la sortie. Avec ses 19 blessures, l’attaquant gallois n’a pu disputer que 55% des minutes totales.

Les mois sont comptés pour le joueur qui passe plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain depuis quelques temps. Bale s’est fracturé le genou vendredi dernier alors qu’il récupérait d’une autre blessure. Cela reste un gros problème pour le Real Madrid qui songe très sérieusement à remplacer l’international gallois dès le mercato hivernal. Le départ du joueur ouvrirait la porte à un nouveau galactique, après avoir été le transfert le plus cher du club madrilène. L’objectif principal était de recruter Mbappé qui a préféré choisir le PSG finalement. Aujourd’hui, la direction madrilène est en quête d’un nouvel attaquant et compte bien sortir le chéquier..