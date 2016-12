Real : Gareth Bale élu meilleur joueur gallois

Pour la quatrième année consécutive, Gareth Bale se voit remettre le trophée du joueur gallois de l’année sans surprise. L’attaquant du Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions en mai dernier à prolongé son bail il y a quelques jours, jusqu’en 2022.

Après avoir également réalisé un bon Euro avec le Pays de Galles, l’ancien Spurs continue d’enchaîner les bonnes performances non seulement en club mais aussi à l’échelle internationale.

Massive honour to be named @FAWales Player of the Year! Big thank you to all the Boys, Staff and Fans #TogetherStronger pic.twitter.com/5ORt6ksQZj

— Gareth Bale (@GarethBale11) 8 novembre 2016