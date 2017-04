Real : Gareth Bale forfait entre deux et trois semaines

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Sorti après 35 minutes de jeu lors du Clasico dimanche dernier, Gareth Bale sera éloigné des terrains pour une durée de deux à trois semaines.

L’attaquant gallois manquera ainsi les demi-finales de Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid et les matchs de championnat contre Valence, La Corogne et Granada, suite à une blessure contractée au mollet gauche. L’occasion à Zinedine Zidane d’offrir plus de temps de jeu à Isco ou Asensio.