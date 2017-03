Real : Florentino Perez répond à Piqué et défend les valeurs du club

Florentino Pérez a fait acte de présence lors d’un grand évènement, la première fois après les déclarations de Gérard Piqué. Le président du Real Madrid qui a assisté à la présentation de l’accord signé avec le nouveau sponsor Telefonica a répondu aux médias après les déclarations polémiques du catalan, qui ont fait grand bruit en Espagne, mardi soir : “Je n’aime pas les valeurs de ce club. Je n’aime pas voir en direction des présidentielles du Bernabéu la personne qui a accusé Messi et Neymar…”, avait-il déclaré après la victoire contre la France à Saint-Denis (0-2).

Ce jeudi, Florentino a entamé son discours en parlant justement de ces valeurs : “Bienvenue au territoire des émotions et des sentiments, où seules les valeurs sportives importent ainsi que les défis, la passion et le football. Après avoir conquit la Supercoupe d’Europe et le Mondial des Clubs, les madridistas affrontent avec grand espoir ce qui pourrait arriver”, a-t-il déclaré.

“Notre équipe est admirée pour avoir relevé des défis historiques. Notre club est respecté pour les principes et les valeurs qui forment l’ADN du maillot et de l’écusson. Des valeurs qui représentent et qui sont basés sur le madridismo”, a poursuivi le président du Real Madrid.