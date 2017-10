Real : Florentino Perez prépare un été galactique !

Le Real Madrid prépare un été galactique pour la saison prochaine selon Marca. Si le club merengue n’a pas recruté des stars cet été, ces derniers devraient se rattraper lors du mercato estival prochain.

Ce sera le poste de gardien de but qui sera en première ligne. Les favoris sont Thibaut Courtois, David De Gea ou encore Gigio Donnarumma. Au poste de latéral droit, l’incertitude plane toujours quant aux problèmes cardiaques détectés chez Dani Carvajal. Une doublure devrait être recruté, ou Achraf Hakimi endossera beaucoup plus de responsabilités. Sinon, Gareth Bale devrait s’en aller et Dybala serait le grand favori. Enfin, le débat quant à un départ de Cristiano Ronaldo dépendra des évènements futurs. Ce qui est sûr c’est que le Real Madrid frappera un grand coup la saison prochaine, avec beaucoup de changements.