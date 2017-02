Real : Florentino “La finale de la Copa del Rey ne se jouera pas à Bernabéu à cause de travaux”

Le président du Real Madrid Florentino Perez, s’est finalement manifesté sur la possibilité du Bernabéu qui pourrait accueillir la finale de Copa del Rey le 27 mai prochain entre Barça et Alavés. Durant la présentation de libre “La Undecima, Supercoupe d’Europe et Mondial des Clubs”, d’Enrique Ortego, le président du Real Madrid s’est exprimé et le club n’est pas disposé à céder son stade :

“La finale de Copa del Rey ne pourra pas se disputer à Bernabéu car il y a des travaux”, a-t-il assuré. Ce n’est pas la première fois que le Real Madrid a refusé d’accueillir son grand rival catalan dans son stade. En effet, le président madrilène avait trouvé une excuse concernant la rénovations des toilettes qui devait être effectué en 2012. Pour l’heure, l’interrogation se pose toujours quant au lieu où se disputera cette finale. Le Vicente Calderon reste favori.