Real : Entraînements intenses à Los Angeles

Le Real Madrid a conclu la journée de samedi avec deux entraînements intenses, à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Zinedine Zidane a mis les bouchées doubles, avant d’aller fêter l’anniversaire de Danilo qui a soufflé sur sa 26ème journée.

L’entraînement a commencé tranquillement et s’est enchaîné par plusieurs exercices diverses avec le ballon et spécialement des rondos. Le technicien français a travaillé sur la vitesse, la mobilité et le marquage des joueurs. Une séance qui s’est achevée dans la bonne humeur, avec des installations et un cadre idéal, pour entamer les matchs de préparations qui arrivent très prochainement.