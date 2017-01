Real : Du bleu pour les maillots madrilènes de la saison 2017/18

La Cadena Cope a publié une image des trois maillots que les joueurs du Real Madrid vêtiront lors de la saison 2017/18. Quelques modifications auront lieu, notamment concernant les couleurs qui tendront plus vers le bleu.

Le maillot domicile sera traditionnellement blanc avec des détails bleu turquoise. Les bandes Adidas et le nom des sponsors seront donc de cette couleur. Le maillot extérieur sera lieu entièrement noir, avec des détails toujours turquoise ainsi que le logo. Le changement aura lieu surtout pour le troisième maillot qui sera entièrement bleu avec une teinte différente entre le haut et le bas avec une couleur bleu plus foncée pour le short.

NOTICIA @partidazocope: Informa @juanmacastano cómo serán las equipaciones del Real Madrid para la próxima temporada https://t.co/QsPU9eoFMq pic.twitter.com/clWTg3iYpU

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) 16 janvier 2017