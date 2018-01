Real : Cristiano voudrait retourner à Manchester United

Le Real Madrid n’est pas dans sa plus grande forme cette année et s’est incliné dernièrement sur le score d’un but à zéro contre Villarreal. Le géant espagnol compte 19 points de retard sur le FC Barcelone, qui est toujours leader de la Liga. Le quotidien AS a fait de sa Une d’aujourd’hui, une information qui devrait déplaire à tous les supporters de Madrid : “Cristiano aimerait aller à Manchester United”.

Le média espagnol explique que Cristiano Ronaldo aurait déjà exprimé sa volonté de partir auprès de ses coéquipiers de vestiaire afin de retourner dans son club de coeur, Manchester United, dans lequel il a évolué entre 2003 et 2009. Une information qui surprend puisque l’international portugais a toujours clamé vouloir prendre sa retraite à la casa blanca. Coup de bluff pour une revalorisation de contrat ou une envie de partir ?