Real : Cristiano, vers un retour à Manchester United ?

Depuis le scandale fiscal de Cristiano Ronaldo, le cas de l’attaquant du Real Madrid s’est amplifié ces derniers jours. L’international portugais souhaiterait quitter le club madrilène, comme il l’aurait communiqué à sin agent Jorge Mendes.

Selon SkySport et A Bola, l’attaquant aurait demandé à son manager qu’il le place à Manchester United, son ancien club et aimerait retourner à Old Trafford. La star merengue qui dispute actuellement la Coupe des Confédérations en Russie a toujours déclaré qu’il avait été toujours bien reçu par le club anglais et qu’il pourrait revenir. Le problème est que CR7 a signé un nouveau contrat avec le Real fin 2016, qui le lie jusqu’en 2021 avec une clause d’un montant astronomique. Alvaro Morata pourrait être inclus et les Reds Devils pourraient laisser partir De Gea.