Real : Cristiano serait à la recherche d’un logement à Londres

Le Daily Record a publié une curieuse information récemment sur son site. Selon le média britannique, Cristiano Ronaldo aurait demandé à la direction du Real Madrid de le laisser partir au montant de 100 millions d’euros, afin d’effectuer son retour à Manchester United.

De plus, le Daily Mirror indique lui que l’international portugais chercherait une école, et une maison en Angleterre. Ce serait un proche qui aurait livré l’information : “ Il regarde pour de possibles maisons dans le Leatherhead dans le Surrey (banlieue chic de Londres), mais également des appartements dans le centre de Londres. C’est évidemment quelque chose qu’il considère très sérieusement, mais il doit encore donner son consentement en bonne et due forme », a confié un proche du joueur. Cependant, Cristiano a toujours déclaré et clamé vouloir terminer sa carrière et prendre sa retraite à dans la capitale espagnole… L’appel de l’Angleterre sera t-il plus fort l’été prochain ?