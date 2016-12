Real : Cristiano Ronaldo remporte son neuvième prix

Elu sportif de l’année 2016 cette semaine, Cristiano Ronaldo remporte désormais un nouveau trophée individuel, son neuvième ! Lors de chaque cérémonie annuelle à Dubaï, les Globe Soccer Awards récompensent le titre de meilleur joueur de l’année. L’attaquant du Real Madrid qui l’a remporté n’était pas présent pour récupérer ce dernier mais le président merengue Florentino Perez lui, a fait acte de présence et a touché quelques mots à propos de son joueur.

Après avoir remporté le Ballon d’Or, le titre de meilleur joueur d’UEFA, le Fourfourtwo, l’Espy (ESPN), le Di Stéfano (Marca) et celui de Goal.com, la star portugaise a eu une année bien belle et riche en plus de la Ligue des Champions et de l’Euro.