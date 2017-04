Real : Cristiano Ronaldo accusé de viol

C’est une information qui fait l’effet d’une bombe. L’hebdomadaire Der Spiegel a révélé que Cristiano Ronaldo aurait payé le silence d’une jeune femme victime de viol sur les termes d’un accord de 375 000 dollars.

L’attaquant du Real Madrid a rapidement démenti l’information par le biais d’un communiqué officiel. Cette femme qui vit actuellement aux Etats-Unis, accuse le joueur merengue de l’avoir violée en 2009, lors d’une longue nuit de fête alors qu’il était en vacances à Las Vegas. Cette dernière avait signalé l’acte le jour même à la police américaine mais aucune suite n’avait été donnée à l’enquête menée. : “ Les accusations sous-jacentes à vos questions doivent être rejetées avec la plus grande force comme étant incorrectes ». Son client « engagera toute action (utile) contre toute présentation erronée des faits et toute violation de ses droits personnels ». Dans un communiqué, ce dernier a également confié qu’il allait « agir contre cet organe de presse par tous les moyens à sa disposition”, peut-on lire sur le communiqué.

“A disgusting and outrageous accusation” – Gestifute statement on claims made about Cristiano Ronaldo in Der Spiegel pic.twitter.com/OE20OQetx0

— Alex Richards (@AA_Richards) 14 avril 2017