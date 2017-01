Real : Cristiano “On dit à mon fils ‘il y a meilleur que ton papa”

Pour les fêtes de fin d’année, Cristiano Ronaldo a accordé une interview à la télévision égyptienne ON TV pour faire le point sur son année 2016 sur sa vie privée et également en tant que footballeur.

Argent : “Pour moi ce n’est pas le plus important. Quand tu es footballeur c’est quelque chose qui est très important pour ce que tu vas faire après le football, pour ton indépendance. C’est comme ça que je vois l’argent. Pour avoir un certain confort quand tu met un terme à ta carrière”.

Critiques: “Les gens qui me connaissent savent que certaines choses ne sont pas vraies. Ce n’est pas un problème pour moi. Quand je me sens à l’aise lors d’une interview, je souris”.

Cristiano Junior: “Il ya des personnes qui disent souvent ‘Il y a un autre joueur meilleur que ton papa’ et le sait. C’est un enfant prêt, comme son père. Le plus important pour moi est l’éducation, c’est quelque chose que l’on peut contrôler”.

À lire aussi < >

Futur: “Mon objectif est de rester sur ma lancée puisqu’il me reste quelques années en tant que footballeur, j’ai signé un grand accord avec Nike et avec le Real Madrid. Je suis content, je me sens béni. A mon âge j’ai deux contrats énormes et ça me motive encore plus pour continuer à travailler dur et maintenir mon niveau en faisant ce que j’aime”.