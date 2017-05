Real : Cristiano “Nous voulons démontrer que nous sommes les meilleurs”

Auteur d’un doublé lors du triomphe à Balaidos mercredi soir contre le Celta Vigo (1-4), Cristiano Ronaldo s’est montré très satisfait de la rencontre.

“Il reste un match. Nous savons que nous devons le faire jusqu’à la fin. L’équipe va très bien, nous jouons bien, confiants. Nous savons que Malaga est fort à domicile mais nous devons penser à nous, y aller et gagner”, a déclaré l’attaquant du Real Madrid aux médias, après la rencontre.

“Nous avons toujours eu cet objectif. Nous sommes Madrid et nous devons démontrer que nous sommes meilleurs et que nous voulons être champions. Concernant le doublé ? Nous pensons uniquement à dimanche. Nous devons gagner pour être champions. Plus tard, nous aurons quinze jours pour préparer la Ligue des Champions”, a expliqué Cristiano.