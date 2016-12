Real : Cristiano ne votera pas pour Zidane

Dans une interview accordée au quotidien Marca, Cristiano Ronaldo a annoncé que son entraîneur favori n’était d’autre que Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal.

Le capitaine de la sélection portugaise qui a réalisé une très bonne saison en remportant l’Euro et même la Ligue des Champions sous les ordres de Zinedine Zidane, devait faire un choix pour élire le meilleur entraîneur de l’année auxquels les deux techniciens sont nominés. Selon le quotidien Marca, l’attaquant merengue votera bel et bien pour Santos et non le coach français.