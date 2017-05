Real : Cristiano “Je suis de cette planète”

Cristiano Ronaldo a vécu l’une des nuits les plus historiques mardi soir, à Santiago Bernabéu après avoir marqué un triplé en demi-finale aller de Ligue des Champions contre l’Atletico Madrid.

L’attaquant portugais a manifesté sa grande joie auprès des médias espagnols, après la rencontre :

“Nous sommes très proches de la finale à Cardiff et nous très contents. Je me sens très bien et je me prépare à être bien pour la phase finale du championnat et de la Champions. On veut aller en finale et on a un petit avantage. Je travaille dur comme toujours et les choses viennent naturellement. Je suis de cette planète. Marquer 400 buts et quelque chose de spécial. Je ne m’attendais pas à autant. Je me sens heureux et j’essaie de donner le meilleur de moi même pour les années de contrat qu’il me reste à Madrid”.