Real : Cristiano inaugure un aéroport à son nom

L’aéroport de Santa Cruz porte désormais le nom de Cristiano Ronaldo, originaire de l’Île portugaise. L’instance a été rebaptisée officiellement ce mercredi en la présence du quadruple ballon d’Or qui a été sacré champion d’Europe l’été dernier : “Voir cet aéroport porter mon nom est une chose très spéciale. Tout le monde sait que je suis fier de mes racines”, a déclaré l’attaquant du Real Madrid.

Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, et le Premier ministre, Antonio Costa étaient tous les deux présents lors de la cérémonie. “Je n’ai pas demandé ça, mais je ne suis pas hypocrite et je reconnais que ça m’honore et me rend heureux” a ajouté l’attaquant lors d’un bref discours auquel assistaient toute sa famille ainsi que des milliers de fans.

Ce buste posté à l’entrée de l’aéroport de l’Île de Madère a provoqué de nombreuses réactions et moqueries sur la toile.