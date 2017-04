Real : Cristiano et Kroos non convoqués

Zinedine Zidane a dévoilé sa liste pour la contre face à La Corogne. Parmi les 19 joueurs convoqués, Toni Kroos et Cristiano Ronaldo n’ont pas été retenus et laissés au repos. Gareth Bale lui quant à lui est blessé pendant trois semaines. Le technicien français comptera sur la présence de Benzema, Lucas Vazquez, Mariano et Morata.

Les convoqués:

Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo, Tejero, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco,Benzema, Lucas Vázquez, Mariano et Morata