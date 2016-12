Real : Cristiano “Désolé de t’avoir battu deux fois en finale”

Dans L’Équipe Magazine, c’est l’international français qui cette fois-ci est revenu sur ce même épisode, un peu plus en détails: “Cet été à Miami, on est tombés sur Cristiano et ses potes installés dans le même restaurant. Un hasard incroyable. Je suis allé le saluer et je l’ai félicité pour la victoire du Portugal à l’Euro et pour la Ligue des champions, a raconté Griezmann. “On s’est chambrés. Enfin, j’ai juste plaisanté comme ça, parce qu’il m’en a fallu du temps pour digérer cette défaite en finale. Mais, franchement, ce n’est pas parce qu’il m’a battu sur deux compétitions importantes et qu’il a réussi un triplé le week-end dernier chez nous que mon regard change. J’ai un grand respect pour lui.” L’international portugais avait même répondu avec classe: “Désolé Antoine, de t’avoir battu deux fois en finale.” Comme on dit, c’est de bonne guerre”.