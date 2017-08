Real : Cristiano convoqué pour la Supercoupe d’Europe

Zinedine Zidane a dévoilé ce lundi, la liste des convoqués pour le match de Supercoupe d’Europe qui oppose le Real Madrid à Manchester United mardi à 20h45.

Si le technicien français avait laissé Cristiano Ronaldo au repos, l’attaquant portugais a préféré reprendre l’entraînement samedi dernier, plus tôt que prévu et a été finalement convoqué pour le déplacement à Skopje, en Macédonie. Le troisième gardien de but et fils de Zizou, Enzo, est également présent avec le jeune latéral de la réserve, Achraf.

Les convoqués:

Gardiens: Keylor Navas, Casilla et Luca Zidane.

Défenseurs: Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo et Achraf.

Attaquants: Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vázquez et Borja Mayoral.